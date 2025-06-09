Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı’nda büyük ilgi gördü.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı. Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı boyunca 20 binin üzerinde misafiri ağırladı.

Tarsus Doğa Parkı’nda çocuklar doğayla iç içe bir deneyim imkanı bulurken, birbirinden farklı türden hayvanları yakından görmenin de mutluluğunu yaşadılar. Çok sayıda canlıyı bünyesinde barındıran Tarsus Doğa Parkı’na Mersin ve farklı illerden ziyaretçiler adeta akın etti. Birbirinden farklı türdeki hayvanları yakından görme şansı elde eden aileler ve çocukları keyifli ve doğayla iç içe bir bayram tatili geçirdi. Tarsus Doğa Parkı’na gelen ziyaretçiler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de hayvanlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

TARSUS DOĞA PARKI’NA VATANDAŞLARDAN BU BAYRAMDA DA YOĞUN İLGİ

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlardan büyük ilgi gören Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı boyunca 20 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 131 farklı türden yaklaşık 1700 hayvanı bünyesinde barındıran Tarsus Doğa Parkı’nı gezen vatandaşlar, parkın çok bakımlı ve temiz olduğunu, hayvanlara özenli bir şekilde bakıldığını ifade ederken, çalışanların da çok ilgili olduğunu sözlerine eklediler.

VATANDAŞLAR BAYRAM TATİLİNİN KEYFİNİ TARSUS DOĞA PARKI İLE SÜRDÜ

Özellikle çocuklar, genellikle televizyondan gördükleri birbirinden çeşitli hayvan türlerini yakından görmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Aileler de çocuklarının Tarsus Doğa Parkı’nda kaliteli ve doğayla iç içe bir gün geçirmesinden mutluluk duydu. Parkı ziyaret eden çocuklar; özellikle aslan, keklik, tavus kuşu, güvercin, midilli, ördek, kurt, deve, zebra, lama, ayı, maymun, şahin, babun, alageyik, piton ve papağan gibi türlere büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlara, Tarsus Doğa Parkı ziyareti sonunda ise kuruyemiş ikramı yapılarak, personel tarafından bayramları kutlandı.

EKMEN: “20 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİYİ AĞIRLADIK”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü ve Veteriner Hekim Şeyda Esin Ekmen, her bayram olduğu gibi bu bayram da Tarsus Doğa Parkı’nın ziyaretçi akınına uğradığından söz ederek, “Çünkü Doğa Parkı bayramda insanların rahatlıkla nefes alabileceği bir yer. Biz de ziyaretçilerimizi ağırlamaktan son derece memnunuz. Bugüne kadar 20 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu. Çevre illerden çok yoğun talep alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bölgenin dışındaki insanlarımıza da hitap edebilmek bizim için çok önemli” dedi. Ziyaretçilerden çok sayıda olumlu geri dönüş aldıklarını kaydeden Ekmen, “Hayvanat bahçeleri biliyorsunuz hayvanların kapalı olarak bulunduğu yerler ama biz burada hayvanları mümkün olduğu kadar habitatlarına uygun bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Onlara, kendi çocuklarımız gibi bakıyoruz” diye konuştu.