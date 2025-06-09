Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Paylaşmanın Bayramı’ sloganlı “Kurban Bayramı’nda Et Paylaşımı Kampanyası” ile 3 tondan fazla kurban eti ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla Başkent’teki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı bu yıl da sürdürdü.

Belediye, bayramda hayırsever ve ihtiyaç sahibi Başkentliler arasında köprü oldu.

Hayırsever vatandaşların, Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen dağıtım noktalara getirdiği 3 tondan fazla kurban eti, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Kurban Bayramı’nda et paylaşımı yapan vatandaşlara teşekkür eden ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, hayırsever vatandaşlarımızın paylaştığı kurban etlerini, Belediye’mizden sosyal destek alan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladık. Kurban payları, hijyenik koşullarda teslim alınarak soğuk zincir kurallarına uygun şekilde muhafaza edilmiş, titizlikle paketlenmiş ve uzman ekiplerimiz tarafından ailelere ulaştırılmaya başlanmıştır. Toplumsal dayanışma ruhunu en güçlü şekilde hissettiğimiz bu mübarek Kurban Bayramı’nda, desteklerinizle daha fazla haneye bereket ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ederiz" dedi.