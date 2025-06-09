TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde kurulan Güneş Enerjisi Santrali çalışmalarında sona geldiklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalatlarında güneş enerjisini kullanacaklarını söyledi. 10 yıl içinde ekonomiye yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlanacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğünde devam eden Güneş Enerjisi Santrali (GES) çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

TREN ÜRETİMİNDE KULLANILAN ELEKTRİĞİN YÜZDE 90’ININ YENİLENEBİLİR ENERJİDEN KARŞILANACAK

Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun en büyük raylı sistem araç imalatçısı TÜRASAŞ’ın kullandığı ileri teknoloji ürünler ve gerçekleştirdiği büyük yatırımlar ile adından sıkça söz ettirdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ’ın enerji alanında da dev bir projeyi hayata geçirmek üzere olduğunu bildirdi.

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde fabrika çatılarına güneş enerji santrali kurulması için başlatılan çalışmalarda sona geldiklerini duyuran Bakan Uraloğlu, “TÜRASAŞ Sakarya Fabrikamızdaki GES Projemizi tamamladığımızda toplam 2 bin 310 kilovat elektrik güç elde edeceğiz ve tren üretiminde kullanılan elektriğin en az yüzde 90’ını yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Bu sayede üretim girdileri içerisinde önemli bir paya sahip olan enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücünün artırılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması en büyük kazanımımız olacak.” dedi.

EKONOMİYE 500 MİLYON LİRA KATKI

Projenin hayata geçirilmesiyle yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovat saat elektrik enerjisi üreterek güncel elektrik maliyetleri ile ekonomiye yıllık ortalama 14 milyon, 10 yıllık süreçte ise yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, yaklaşık 670 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen proje ile bin 739 ton karbondioksit salınımının önüne geçileceğinin de altını çizdi.

Bakanlık olarak ulaşımın her modunda sürdürülebilir gelecek için çevreci yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “GES ile ürettiğimiz elektrik enerjisiyle TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüzde yer alan fabrikalarda elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalatlarıyla raylı sistem araçlarının bakım ve onarımında güneş enerjisini kullanacağız” dedi.