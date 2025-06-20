Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim kriziyle mücadele ve su kaynaklarını koruma kapsamında Eğirdir Gölü’nü kurtarmak için 13 başlık altında 31 eylem planı ve 21 milyar TL’lik yatırım başlattı. Sırada Akşehir, Eber, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Seyfe ve Sapanca gölleri için de benzer eylem planlarını devreye alınacak.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim krizine karşı kararlı adımlar atarak Isparta Eğirdir Gölü’nün korunması için kapsamlı bir proje başlattı.

Gölün kaderini değiştirmek amacıyla 13 başlıkta 31 eylem planı hazırlandığı ve 21 milyar TL’lik yatırım yapılacağı duyuruldu.

Eğirdir Gölü'ne yönelik Su Eylem Planı'nı açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gölün ekosistemiyle, tarımsal üretime katkısıyla, su potansiyeliyle stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, dünyanın artık yeni iklim gerçeğiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, Akdeniz kuşağında yer alan Türkiye'nin de bundan etkilendiğini kaydetti.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Eğirdir'in Beyşehir'den sonra sularından en fazla faydalanılan ikinci büyük göl olduğu bilgisini paylaşan Bakan Yumaklı, "3 bin 309 kilometrekare drenaj alanına, 478 kilometrekare yüzey alanına ve 4 milyar metreküp maksimum depolama hacmine sahiptir. Ortalama derinliği ise 11 metredir ama artık bu rakamlar maalesef geride kalıyor çünkü son 10 yılda göl derinliği 11 metreden 6 metreye düşmüş, gölün hacmi yüzde 55 oranında azalarak 1,8 milyar metreküpe gerilemiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin uzun yıllar sıcaklık ortalamalarındaki değişimlere bakıldığında, son 5 yılda 0,9 santigrat derecelik artış gözlendiğini dile getiren Yumaklı, Eğirdir Gölü Havzası'ndaki bu artışın 1,1 santigrat dereceyi bulduğunu ifade etti.

???? İklim krizine karşı kararlılıkla çalışıyor, suyumuza sahip çıkıyoruz.???? 13 başlık, 31 eylem ve 21 milyar TL yatırımla Eğirdir Gölü’nün kaderini değiştirmek için yola çıktık.???? Bilimsel veri, ekolojik hassasiyet ve sürdürülebilir yönetimle gölümüzü yaşatacak adımları tek… pic.twitter.com/blQASzhmBM— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) June 20, 2025

Bakan Yumaklı, yağış ortalamalarında ise son 5 yılda yüzde 4'lük düşüş gözlenirken, Eğirdir Gölü Havzası'ndaki düşüşün yüzde 18 seviyesine ulaştığını söyledi.

Geçen sene göle giren akım miktarı 372 milyon metreküpken buharlaşma miktarının 473 milyon metreküpe ulaştığını aktaran Yumaklı, göle giren sudan daha fazlasının buharlaştığını vurguladı.

Geçmişten bugüne Eğirdir Gölü ve havzasını iyileştirmeye yönelik birçok faaliyet gerçekleştirdiklerinden bahseden Bakan Yumaklı, "1990'da hizmete aldığımız Yılanlı Derivasyonu ile Aksu Havzası'ndan bugüne kadar toplam 2,2 milyar metreküp su göle aktarılarak, gölün su miktarına ciddi manada katkı sağlanmıştır. Havzada bulunan 120 bin dekara yakın alanın modern sistemle sulanması çalışması tamamlanmıştır. Geriye kalan açık sulama sahalarına ilişkin modernizasyon çalışmalarına devam edilmektedir. Son dönemde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bir yıl önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından gölde temizlik, göl tabanında dip çamuru temizliği gibi çalışmalara ilişkin eylem planı açıklanmıştı." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, Eğirdir'den sonra sırada Akşehir, Eber, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Seyfe ve Sapanca gölleri için de benzer eylem planlarını hazırlayacaklarını söyledi.