SASKİ, Türkiye’nin ikinci metrobüs projesi olan Sakarya metrobüs hattını güçlü altyapıyla buluşturuyor.

SAKARYA (İGFA) - Üst yapı çalışmaları ile birlikte yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında güzergâh üzerine 13 kilometre kanalizasyon, 5 kilometre yağmur suyu ve 4 bin metre içme suyu hattı kazandırılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), metrobüs projesiyle eş zamanlı yürüttüğü altyapı çalışmalarında güzergâh boyunca hizmet verecek uzun ömürlü ve sürdürülebilir bir altyapı inşa ediyor.

22 kilometre altyapı

19,5 kilometrelik metrobüs güzergâhında kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarını kapsayan altyapı inşasında sona gelindi. 10 gün içinde tamamlanması hedeflenen proje kapsamında, 79 kişilik ekip 11 farklı noktada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Devam eden imalatlar neticesinde toplam 13 kilometrelik yağmur suyu, 5 kilometrelik kanalizasyon ve 4 bin metrelik içme suyu hattı inşa ediliyor.