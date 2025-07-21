TÜİK verilerine göre, Tarım-Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) Mayıs 2025’te aylık yüzde 2,15, yıllık yüzde 31,80 artış gösterdi. Veteriner harcamaları yıllık yüzde 55,83 ile en yüksek artışı kaydetti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025 Tarım-Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Endeks, bir önceki aya göre yüzde 2,15, Aralık 2024’e göre yüzde 14,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,11 artış gösterdi.

Ana gruplarda, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 1,74, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 4,59 yükseldi.

Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 31,08, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 36,12 artış kaydetti.

Yıllık değişimde en yüksek artış yüzde 55,83 ile veteriner harcamalarında olurken, aylık en yüksek artış yüzde 5,10 ile malzemeler alt grubunda gerçekleşti.