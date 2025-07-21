Gölcük Belediyesi’nin yaz spor etkinlikleri kapsamında düzenlediği Plaj Voleybolu Turnuvası, küçükler kategorisinde heyecanlı geçen final müsabakalarının ardından son erdi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi yaz spor etkinliklerinin açılış turnuvası olan Plaj Voleybolu Turnuvası, küçükler kategorilerinde de tamamlandı.

Spor Kenti Gölcük'te 149 takım ve 322 minik sporcunun katılımıyla, tatlı bir rekabete sahne olan Plaj Voleybolu Turnuvası, küçükler kategorisi ile sona erdi. Değirmendere Yüzbaşılar sahilinde; heyecan dolu müsabakaların yaşandığı turnuvada küçüklerin mücadelesi izleyenlerden yoğun alkış aldı.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Turnuvanın finaline katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, müsabakaları ilgiyle takip eden seyircilerimize, hakemlerimize ve organizasyonda emeği geçen Gölcük Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

KÜÇÜKLER KATEGORİLERİNDE DERECEYE GİREN TAKIMLAR

Turnuvada Minik Kızlar kategorisinde; 1. Nacit Ali, 2. Beril-Zümra-Zeynep, 3. Kum Meselesi, Küçük Kızlar’da; 1.Beach Queens, 2.Hilal-Süre, 3.Edi ile Büdü, Yıldız Kızlar’da; 1.Kum Fırtınası, 2.Sudan Pantolon, 3. Yağmur-Beren, Babalar ve Kızları kategorisinde; 1.Yağmur-Fatih, 2.Yıldızlar, 3.Bülent-Beren oldu.

Spor Kenti Gölcük hedefiyle düzenlenen yaz spor etkinlikleri; 1-2-3 Ağustos tarihlerinde Mehmet Sezer Sokak Basketbol Turnuvası ile devam edeceği öğrenildi.