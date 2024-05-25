Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğünün 177. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Bayburt Kadastro İl Müdürü Muhammed Mahmut Kahveci ve Tapu Müdürü Recep Karaaslan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Vali Eldivan'a Kadastro İl Müdürü Muhammed Mahmut Kahveci 'Osmanlı Padişahı Sultan 1. Ahmet'in Tuğrası'nı, Tapu Müdürü Recep Karaaslan 'Bayburt Valiliği Hizmet Binası Tapu Senedi'ni hediye etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 177. Kuruluş yıl dönümü kutladı.



