Talas Belediyesinin atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önlemek ve ekonomiye kazandırmak hedefiyle başlattığı Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyasında geri dönüşler sürüyor. Kampanyaya katılımı teşvik amacıyla atık yağlara karşılık çeşitli hediyeler veriliyor.KAYSERİ (İGFA) - Çevreyi korumak ve toplumda çevre bilincini geliştirmek amacı da taşıyan Talas Belediyesi, bu kapsamda ilçe genelindeki sitelere, binalara ve işletmelere bitkisel atık yağ biriktirme bidonları dağıttı.

Dağıtılan bidonlara bina görevlileri öncülüğünde biriktirilen atık bitkisel yağlar, 0 542 897 83 82 numaralı telefona bilgi verilerek adresten alınıyor. Böylelikle atık ağlar bir yandan ekonomiye kazandırılırken, diğer yandan da çeşitli hediyelerle kampanyaya geniş kitlelerin teşvik edilmesi sağlanıyor.

“BELEDİYEMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Toplanan atık yağı belediye ekiplerine teslim eden bina görevlisi Ramazan Serbest, hediye almak amacının dışında çevreyi korumaya yardım ettiklerini belirterek, “Bir litre yağ, bir milyon litre suyu kirletiyormuş. Bizler de vatandaş olarak belediyemizin bu kampanyasına destek olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“SULARIMIZ KİRLENMİYOR”

Bir başka bina görevlisi Erhan Ata ise toplanan atık yağların kanalizasyona gitmeyerek toplanmasının önemine dikkat çekerek, “Sularımız kirlenmiyor. Talas Belediyesine böyle bir kampanya için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

KATILANLAR ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyasına katılımı teşvik etmek amacıyla ödüllendirme de yapılıyor. Buna göre 5 litre bitkisel atık yağ biriktirene 1 litre bulaşık deterjanı, 10 litre bitkisel atık yağı biriktirene 1 litre bitkisel yağ, 15 litre bitkisel atık yağı biriktirene 1 paket fotokopi kâğıdı, 20 litre bitkisel atık yağı biriktirene 3 adet mikrofiber temizlik bezi ve 25 litre bitkisel atık yağı biriktirene 5 litre yüzey temizleyici hediye ediliyor.