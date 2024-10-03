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İpsala Meslek Yüksekokulu 2024-2025 Akademik Yılı Oryantasyon Programı  01 Ekim 2024 Salı günü gerçekleştirildi.Mehmet AYTAÇ / KEŞAN POSTASI 

EDİRNE (İGFA) - 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında  Meslek Yüksekokuluna yeni katılan 1. sınıf öğrenciler için oryantasyon programı düzenlendi. 

Programda öğrencilere Üniversite,  Meslek Yüksekokulu, Öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminin kullanımı, Sınav Sistemi, Danışmanlık uygulaması, ve İpsala'nın tanıtımı yapıldı.

Programın sonunda  öğrencilere ikramlar yapıldı.   Programa 1. Sınıf öğrencileri, Meslek Yüksekokulu yönetimi ve öğretim elemanları katıldığı öğrenildi.