İstanbul Sultanbeyli Bayburt İli ve İlçeleri sosyal yardımlaşma vedayanışma Derneği olağan kongresini Sultanbeylide bulunan Dernek Merkezinde gerçekleştirdi.

Kongre divan teşkiliyle başladı.Divan Başkanlığına Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Divan Üyeliklerine Türkiye Dede Korkut Platformu Başkanı Ünal Yaşaroğlu ve Anadolu yakası Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Adem Doğan seçildi.

Kongre şehitlerimiz için yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Kongrede iki aday Başkanlık için yarıştı. Adaylar,Mevcut Başkan Adem Doğan ve Yalçın Çağlayan oldu.

Yalçın Çağlayan üyelere hitaben yaptığı konuşmada seçimin galibi kim olursa olsun kazanan Bayburt olacaktır ifadesini kullandı.Kongreye katılım sağlayan üyelere teşekkür etti.

Mevcut Başkan Adem Yakut konuşmasında seçimin sonucu ne olursa olsun kazanan Bayburt olacak ve seçilen yönetim siz değerli hemşerilerimize hizmet etmeye devam edecek dedi.Yakut konuşmasında üyelerimizin kongreye olan yoğun ilgisinin devam etmesini diledi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Kongrede toplam 145 oy kullanıldı. Geçersiz oy’un olmadığı seçimde Kullanılan oyların 82’sini Mevcut Başkan Adem Yakut,63’ünide Yalçın Çağlayan aldı.

Yeni yönetim şu isimleden oluştu:

Başkan Adem Yakut

Muammer İnci

Yaşar Danayiyen

Engin Akdağoğlu

Halil Ay

Adem Türk

Ali Öztürkoğlu

Tunahan Camadan

F.Eren Yaşaroğlu

Eyüp Akbaş

Muhterem Akbaş

Bayram Açıkgöz

Ercan Turhan

Cengizhan Kılıçoğlu

Sami Satılmış

Adem Demirhan

Cemalettin Ulusoy

Sezgin Çakır

Hamdi Yaşaroğlu

Mustafa Karakoç