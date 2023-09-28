Bayburt Kültür ve yardım Derneği ve Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet vakfı, Haliç Kongre Merkezinde “Türk Dünyası,Dede Korkut Gençlik şöleni” adıyla program düzenleyecekler.

Geçen yıl Taksimde ilki düzenlenen “Özüm Sözüm Dede Korkut” programının bu yıl ikincisi Haliç Kongre merkezinde düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıldan farklı olarak Dede Korkut Hikaye,Şiir ve Resim Yarışmasının dışında Sempozyum yerine bu yıl Dede Korkut Gençlik şöleni olacak.

Bu Yılki programı Bayburt Kültür ve yardım Derneği,Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı öncülüğünde İstanbul’daki Derneklerimiz inde katılımıyla beraber 20 Aralıkta yapılacak.

(2022 Yılında "Özüm sözüm Dede Korkut" yarışmasının İstanbul Taksim AKM'de yapılan ödül töreni)

İstanbul’da ve Bayburt’ta tüm okullarda “Türkiye Yüzyılında Dede Korkutun izinde” başlıklı Hikaye,Şiir ve Resim yarışması yapılacak.6 Kasımda başlayacak olan yarışmanın ödülleri İstanbul Haliç Kongre Merkezinde Türk Dünyası Gençlik şöleniyle birlikte 20 aralıkta yapılacak.

(Haliç Kongre Merkezi)

Program Türk Dünyasından Sanatçılar ve Ülkemizin yedi bölgesinden Folklor ekiplerinin gösterisi, “Türkiye Yüzyılında Dede Korkutun izinde” adlı yarışmanın ödül törenleriyle devam edecek.