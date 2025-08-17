Türk müziğinin zarif ve güçlü sesi Sibel Can, EAT (Event Across Turkey) organizasyonu ile Bursa Açıkhava’da hayranlarının karşısına çıktı.BURSA (İGFA) - “An Epic Symphony Sibel Can” başlıklı Bursa konserine Amor Gariboviç imzalı turkuvaz spor kıyafetiyle sahneye çıkan Sibel Can, hem şıklığı hem de güçlü sesiyle Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konser boyunca hem klasikleşmiş şarkılarını hem de Sony Music Türkiye etiketli son albümünden “Pes”, “Fani” ve “Drama” gibi parçaları seslendiren Sibel Can, dinleyicilerin coşkusuna hayran kaldı.

İzleyicilerin hep bir ağızdan eşlik etmesi üzerine ünlü sanatçı, “Bana gösterilen ilgi ve sevgi tarifsizdi… Bu geceyi yıllar sonra bile hatırlayacağım. Şarkılarımı benimle birlikte söyleyen Bursalılara kalpten teşekkür ederim.” dedi.

Repertuvarına türküler de ekleyen sanatçı, ayrıca Ferdi Tayfur’un “Hatıran Yeter” ve Ahmet Kaya’nın “Kum Gibi” şarkılarını seslendirerek ustalara selam gönderdi.

Bursa’daki coşkulu buluşmanın ardından Sibel Can, yoğun konser programına 10 Eylül’de Ankara Açıkhava'da, 22 Eylül’de ise İzmir Açıkhava’da devam edeceği öğrenildi.