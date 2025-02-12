Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Tasavvuf Mûsikîsi Korosu tarafından “Tasavvufî Nağmelerden İrfan Türküleri” konseri düzenlendi.

SİVAS (İGFA) - Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere; Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un yanı sıra, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda müziksever katıldı.

Şef Mustafa Akpınar’ın yönetimindeki koro tarafından katılımcılara tasavvuf mûsikîsi ve irfan türküleriyle unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuldu.

Konserin ardından katılımcılara hitap eden Başkan Uzun, “Tasavvuf Mûsikîsi Korosu’nun seslendirdiği irfan türküleriyle ne kadar değerli bir geleneğe sahip olduğumuzu bir kez daha gördük. Bu güzel gecede Yunus Emre, Âşık Ruhsati ve Âşık Veysel’i de eserleri ile yâd ettik. Şef Mustafa Akpınar hocamıza ve koroya çok teşekkür ediyorum.” diyerek sanatçılara hediye takdiminde bulundu.