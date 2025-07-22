Sivas Belediyesi tarafından, şehir genelinde güvenlik ve çevre denetimlerini artırmak amacıyla 568 noktada yeni kamera sistemi kurularak hizmete alındı.

SİVAS (İGFA) - Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından kurulan Şehir Kameraları İşlem ve Takip Merkezi aracılığıyla, olumsuz durumlara anında müdahale edilebilecek. Özellikle çevre kirliliği gibi sorunlarda daha etkin denetimler yapılacak.

Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere Belediyenin ilgili diğer birimleri, şehir genelindeki denetimlerini bu sistem üzerinden yürütecek.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Şehir Kameraları İşlem ve Takip Merkezi’ni ziyaret ederek zabıta ekipleri ve esnaflarla telsiz üzerinden iletişim kurdu. Başkan Uzun, uygulamanın işleyişi hakkında bilgi vererek vatandaşların çevre duyarlılığı göstermesi çağrısında bulundu.

Ayrıca yeni sistem ile sigara izmariti ve diğer çevre kirliliğine neden olan davranışlara karşı caydırıcı önlemler de uygulanacak.

Belediye, 568 olan kamera sayısını yıl sonuna kadar 700’e çıkararak Sivas’ı daha temiz, güvenli ve huzurlu bir şehir haline getirmeyi hedefliyor.