Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştıran sanatçı, Amor Gariboviç imzalı özel tasarım elbisesiyle sahnede adeta göz doldurdu.İSTANBUL (İGFA) - Şıklığı ve zarafetiyle yavru vatan Kıbrıs'ta göz kamaştıran Sibel Can, yaklaşık iki saat süren konser boyunca, hem hafızalara kazınan hit şarkılarını hem de kısa süre önce yayımladığı “Drama” albümünden parçaları seslendirdi. Can, dinleyicilerinden büyük alkış aldı.

Yeni şarkılarının salonu dolduran konuklarla birlikte hep bir ağızdan söylenmesi sanatçıyı oldukça duygulandırdı.

Konserin sonunda bayram mesajı vermeyi ihmal etmeyen Sibel Can, “Baharın gelişini de müjdeleyen Ramazan Bayramımız hepimize kutlu olsun. Sanatın, müziğin içinde olduğu her gün bize bayram. Bu çifte bayram akşamında hepinize unutulmaz bir gece diliyorum.” dedi.