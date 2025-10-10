Shakespeare’in klasik eseri Venedik Taciri, Karagöz’ün gölge perdesinde yeniden hayat buluyor. Murat Karahüseyinoğlu’nun rejisiyle, Mehmet Ali Dönmez’in can verdiği Venedikli Tacir Malta’daki akademik sempozyumda Türkiye’nin kültürel mirasını dünyaya taşıyacak.BURSA (İGFA) - Batı edebiyatının en tanınmış eserlerinden biri olan Venedik Taciri, bu kez Karagöz’ün perdesinde Doğu’nun mizahı ve diliyle buluşuyor. Murat Karahüseyinoğlu’nun Shakespeare’den uyarlayıp yönettiği, hayali Mehmet Ali Dönmez’in ustalıkla perdeye taşıdığı “Venedikli Tacir”, klasik bir trajediyi Karagöz’ün evreninde yeniden yorumluyor.

Osmanlı döneminde geçen oyunda, hem Yahudi hem de Venedik Balyosunda çalışan Karagöz kendini bir alacak verecek davasının ortasında buluyor. Shakespeare’in “Shylock” karakteri bu kez Osmanlı kadısına başvururken, Karagöz her zamanki gibi olayların tam ortasında, hem mizahın hem de insanlık hâllerinin içinde yer alıyor.

“VENEDİKLİ TACİR” MALTA YOLCUSU

Bu özgün yapım, yalnızca sahnede değil, akademik alanda da dikkat çekiyor. Araştırmacı ve akademisyen Burak Urucutarafından hazırlanan kapsamlı çalışma ile Malta Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek “The S’ Word – Stanislavsky’sManyFaces: ThenandNow” sempozyumunda yer alacak. Böylece Stanislavski, Shakespeare ve Karagöz ilk kez aynı akademik platformda buluşacak.

Hayali Mehmet Ali Dönmez, oyunun uluslararası bir çalışmada yer almasından gurur duyduklarını belirterek,“Geleneksel Türk Tiyatrosunu global alanda temsil etmek tarifsiz bir duygu. Gelenekten kopmadan, yeni bir biçemle modern bir çizgi yakalamak üzerine çalışıyoruz. Seyircimizin ve sanat camiasının desteğiyle bu yolda ilerliyoruz,” dedi.

Yönetmen Murat Karahüseyinoğlu ise Karagöz’ün evrenselliğine dikkat çekti:“Karagöz bu toprakların en kıymetli türlerinden biri. Venedikli Tacir, hem Karagöz’e hem Shakespeare’e yakışır bir buluşma oldu. Her yerde sahnelenmeli ve seyirciye ulaşmalı.”

Öteki Tiyatro ve Hayali Tasvir ortak yapımı olan “Venedikli Tacir”, 11 Ekim’de Bursa Mavi Sahne’de, 17 Ekim’de İstanbul BiTiyatro’da sahnelenecek.