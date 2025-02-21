Bayburt Kültür ve yardım Derneği, Bayburt Vakfıyla birlikte düzenlemiş olduğu “107.Yılında Şehitlerimizi anıyoruz” programında İstanbul Eyüp sultan Camii şerifinde Kop’ta şehit olan Askerlerimiz ve tüm şehitlerimiz için Mevlit programı düzenledi.

İstanbul Eyüp sultan Camii şerifinde Bayburtlu hemşerilerimiz Cuma ’Namazı sonrası Mevlit Programında şehitlerimize dua ettiler.

Program Cuma Namazı öncesinde okunan Kuran tilavetiyle başladı, Mevlit Programıyla devam etti.

Cuma Namazı sonrası Camiden çıkan vatandaşlara lokum ikram edildi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Bayburt Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar Ramazanın ilk günü hemşerilerimizi Bağcılarda düzenlenecek olan programa davet ettiler.