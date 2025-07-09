Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında görev başında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık’ın cenaze törenine katıldı.ANKARA (İGFA) - Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık, şehidin memleketi Bitlis’te son yolculuğuna uğurlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılım sağladığı törende Şehit Uyanık için Bitlis Ersan Merkez Camii’nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında saf tuttu. Cenaze namazı sonrasında Mutki Dereyolu Köy mezarlığında gerçekleştirilen defin törenine katılan Bakan Uraloğlu, son yolculuğuna uğurlanan şehidin mezarı başında dua etti.

Bakan Uraloğlu, aile bireyleriyle tek tek görüşerek başsağlığı diledi ve sabır temennisinde bulundu.

Şehidin yakınlarının acısını paylaşan Bakan Uraloğlu, “Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.” dedi.