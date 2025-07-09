Gölcük’ün tarihi evleriyle meşhur Saraylı Mahallesi’nin simge yapılarından biri olan Osmanlı yadigarı tescilli binanın restorasyon çalışmaları için 17 Temmuz Perşembe günü ihale düzenlenecek.KOCAELİ (İGFA) - Tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Gölcük’te bir ecdat yadigarı daha ihya edilecek.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in girişimleri sonrasında Saraylı Mahallesi’nde bulunan tescilli tarihi yapı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek. Mahallenin simgelerinden olan, özellikle tavan süslemeleri ile dikkat çeken, 436 ada 1 parseldeki yapının restorasyonu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 17 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 11.00’da ihale düzenleyecek.

GELENEKSEL DOKUYA SAYGILI MİMARİ ÇÖZÜMLER

Kültürel mirasın geleceğe taşınması amacıyla gerçekleştirilecek çalışma kapsamında; tescilli yapının aslına uygun restorasyonu, koruma kurulu kararlarına uygun uygulamalar, yapısal güçlendirme ve estetik iyileştirmeler, geleneksel dokuya saygılı mimari çözümler hayata geçirilecek.

Tarihi yapının ihya edilmesinin önemine değinen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Milli kimliğimizi oluşturan müşterek hafızamızı muhafaza etme ve gelecek kuşaklara aktarma yolunda bir adım daha atıyoruz. Kocaeli’miz, Gölcük'ümüzün tarihine ve kimliğine değer katan bu projeye öncülük eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.