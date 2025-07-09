Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kick Boks sporcuları, İzmir’de düzenlenen Genç Büyük TatamiSporları Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda mindere çıktı. Farklı kategorilerde mücadele veren temsilcilerimiz, birbirinden önemli başarılara imza attı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks sporcuları, 5 ve 8 Temmuz tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Genç Büyük Tatami Sporları Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda mindere çıktı.

Temsilcilerimizden Ayşe Kaplan 60 kilogram Büyük Bayanlarda Türkiye İkincisi olurken, Hale Toka50 kilogram Büyük Bayanlarda Türkiye ikincisi oldu. Erkeklerde ise Erdem Demir94 kilogram Genç Erkeklerde Türkiye ikincisi, Ubeyt Yakın+94 kilogram Genç Erkekler Türkiye ikincisi ve Berat Genç63 kilogram Genç Erkekler Türkiye üçüncüsü oldu.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “5 ve 8 Temmuz tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Genç Büyük Tatami Sporları Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda üstün bir performans sergileyerek şehrimizi gururlandıran Kick Boks sporcularımızı tebrik eder, başarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.