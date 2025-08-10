Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına yönelik projeler, hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak yürütülüyor.SAMSUN (İGFA) - Şehrin altyapı sistemlerini daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan SASKİ, özellikle şebekesi bulunmayan mahallelerde hat döşeme çalışmalarına öncelik veriyor. Artan hava sıcaklıklarına bağlı olarak su tüketiminin yükseldiği yaz döneminde, kırsal mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla da önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Tekkeköy ilçesinde 22 mahalleyi besleyen içme suyu terfi hattının kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar başladı. Çayleyik Mahallesi’nde TM1 ve TM2 içme suyu depoları arasına bin 700 metre uzunluğunda, 250 mm çapında duktil borularla yeni bir terfi hattı döşeniyor. 11 milyon 860 lira bedelli yatırımın tamamlanmasıyla, Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden gelen ilave arıtılmış su, bölgedeki mahallelere kesintisiz şekilde ulaştırılacak. Aynı ilçede yer alan Köprübaşı Mahallesi’nde ise bin metre uzunluğunda planlanan kanalizasyon hattı inşaatı devam ediyor. Hattın önümüzdeki günlerde tamamlanması hedefleniyor.

İlkadım ve Atakum’da hat çalışmaları sürüyor

SASKİ, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi 1211. Sokak’ta kanalizasyon hattı çalışması yürütürken; Atakum ilçesindeki Beypınar Mahallesi’nde 100 metrelik yağmur suyu hattı, Çakırlar Mahallesi’nde ise bin 700 metrelik atık su hattı döşüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bu bölgelerdeki altyapı daha modern ve güvenli hale gelecek. Canik ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde dere temizliği çalışması gerçekleştiren ekipler, ani yağışlar sonrası oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Başkan Doğan: “Samsun’umuzun her noktasına eşit hizmet”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da sürdürülen çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Şehrimizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üreten projelerle altyapıyı geleceğe hazırlıyoruz. Samsun’umuzun her noktasına eşit hizmet götürmek, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için durmadan çalışıyoruz. SASKİ ekiplerimizin sahadaki özverili çalışmalarıyla şehrimizi daha sağlıklı ve dayanıklı bir altyapıya kavuşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

SASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri de, Samsun’un tüm ilçelerinde altyapı hizmetlerini güçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve bu yatırımların şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.