Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu 1. hafta maçında bugün (18 Eylül Perşembe) deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Maç, Frankfurt’taki Deutsche Bank Park’ta Türkiye saati ile 22:00’de başlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde İlk Sınavında Eintracht Frankfurt’a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “#BugünGünlerdenGALATASARAY ” sloganıyla taraftarlar maça davet edildi.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki takım, 21 maçlık yenilmezlik serisiyle formda bir şekilde sahaya çıkacak.

Son 5 Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, Victor Osimhen ve Yunus Akgün gibi yıldızlarıyla dikkat çekerken, Eintracht Frankfurt ise Bundesliga’da 3 maçta 6 puan topladı ancak son maçında Bayer Leverkusen’e 3-1 yenildi.

Maç, Paramount+ ve CBS Sports Network üzerinden ve TRT 1 üzerinden canlı yayınlanacak.