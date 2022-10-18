Ankara Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezinde, düzenlenen tören, Naci Ahıskalıoğlu’nun sunumuyla, şehitlerimiz ve Bartın’da yaşamını yitiren madencilerimizin aziz hatırasına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin ödül töreniyle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren mesajında: Bu ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu, Bayburt’tan kendisine böylesi anlamlı bir ödülün verilesinin karşılığında duyduğum memnuniyetle birlikte ileriki bir tarihte makamda takdimini bildirmiştir.

Törene katılamayan Porf. Dr. Kamil Aydın MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili, İsmail Özdemir MHP Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili, İsmet Büyükataman MHP Genel Sekreteri, telgraf göndererek, başarılar dilediler.

Açış konuşmasında Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği Başkanı Ülkü Koçan: Dün, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı bir maden ocağında patlama yaşandı. Maden ocağında yer altında kalan 110 işçiden 41'inin ölmesiyle Türkiye'de gerçekleşen en ölümcül iş ve madencilik kazalarından biri yaşandı, çok üzgünüz. Elim kazada hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Kaza sebebiyle ödül törenine katılım sağlayacak olan bazı misafirlerimiz ve ödül sahiplerimiz üzüntülerini belirterek, programa katılamayacaklarını söylediler, bizler de tabi ki anlayışla karşıladık. Bu gün burada olan değerli ödül sahiplerine ödülleri takdim edilecektir. Bu anlamlı program için Bayburt’tan Ankara’ya geldik. Uluslararası Şair Zihni ödüllerimizi yılda bir kez olmak üzere

il sınırlarımızın dışına taşımakta isabetli bir karar verdiğimizi şimdi daha iyi anlayabiliyorum.

Biz bir hayal kurduk,kurduğumuz hayallerin gerçekleşmesi için çaba gösteriyoruz .

Bizlere bu hayalleri kurduranlara aslında teşekkür etmemiz gerekiyor.

Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Sanatçı üretim yaparken çelişkiler içerisinde olmamalı.

Yeni ufuklar, yeni düşünceler, yeni oluşumlar ve arayışlara yönelik olarak sanatın verimlilik yönünden en etkin sebepleri içerisinde yer alıyor.

Temsil ettiğiniz entelektüel yapının bunda önemli bir katkısı mutlaka olacaktır.

Şair Zihni ödüllerini il dışına taşımakta iyi bir karar verdiğimiz artık net. Yenilenmek adına yaptığımız girişimlerle Bayburt ve İstanbul'dan sonra Ankara bizim için çıkış noktalarımızın en bariz örneklerindendir.

Bayburt’ta ilk kez yerel bir sivil toplum kuruluşu kendi bulunduğu mecralardan uzak yerlerde.

Geniş kitlelere hitap edecek etkinliklere imza atıyor. Zaten bizi diğerlerinden ayrı kılan,

sanat kurumu olmak yanında evrensel bir görüş ve düşünceye sahip olmamızdır.

Bayburt’u kültürel kimliği ile birlikte insani değerleriyle ülkemizin farklı illerine taşımaya

2023 yılında devam edeceğiz. İnşallah Ödül törenimizi 2023 yılında Bursa İlimizde geçekleştireceğiz.

Bu gün, bizleri burada yalnız bırakmayan, bu programın oluşumunda ana sponsorumuz sayın Remzi Dursunkaya olmak üzereBayburt Belediye başkanlığına,Ankara Etimesgut Belediye başkanlığına,Etkinlik basın yayın sponsoru İsmail karakaş beyefendiye,TUTAP Türkiye Tanıtma Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız beyefendiye,İngiltere Global Business Menegement yönetim kurulu başkanı Nuri Bulgurcu beyefendiye,Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner beyefendiye,Sayın Turhan Kocatürk beyefendiye ,Sayın Tamer Saka beyefendiye,Sayın Hayrettin Simşek beyefendiye,Sayın Adnan Bayram beyefendiye,Sayın Yavuz Zeze beyefendiye,Sayın Cihan Kaldırım beyefendiye,Sayın Ali Vahit Atıcı beyefendiye,Sayın Ali Aslanhan beyefendiye,Sayın Yunus Çil beyefendiye,Sayın Hüseyin Yıldırım Koçanoğlu beyefendiye,Sanatçılarımıza,Arka planda kalan takım çalışması yapan arkadaşlarımıza,Purut kitabevine,Yönetim kurulumuza,Gerek mesaj, gerek ise telefon ile iyi niyet duygularını bizlerle paylaşan gönül dostlarımıza,siz değerli konuklarımıza, Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Yönetim Kuruluna, STK’lardan gelen, Ardahan Dernekleri Federasyonu, Ankara İşadamları Derneği, Ankara Çankırı Derneği, Etlik Gümüşhaneliler Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Başkent 1919 Samsun Derneği, Adilcevaz Gültepe Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği, Bingöl İl, ve İlçeleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Ordu İli Gelişim Tanıtım Ve Proje Derneği, Etimesgut Gümüşhaneliler Derneği, Arpalı Beldesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İstanbul Avcılar Derneği, İstanbul Bayburt İlim Kültür Kadın Derneğine, emeği geçen bütün herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olmaktan çok mutluyuz dedi.

Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği Onursal Başkanı Prof.Dr. Şeref Oruç, konuşmasında: Değerli konuklar, böylesine anlamlı bir programda bizleri üstün gayret ve değerli çalışmalarıyla bir araya getiren dernek başkanımız Ülkü Koçan beye ve emeği geçen herkese ve sizlere teşekkür ederim. Bartın Amasra'daki kömür madeninde dün akşam 18.15 saatlerinde meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetti.

Birçok işçi hayatını kaybederken 11 işçi yaralı olarak tedavi altına alındı. Maden faciası tüm ülkeyi yasa boğarken, bizlerin elinden bir şey gelmiyor. Rabbim vefat eden işçilerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, Ülkemizin başı sağ olsun. Derneğimizin yapacağı tüm faaliyetlerde Bayburt ve Bayburtluyu en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir. Şimdiden başarılar diliyorum. Yüreği bizlerle olan siz kıymetli konuklarımıza hoş geldiniz diyiyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Duygulu anların yaşandığı programda Bayburt Şiirini okuyan Ali Vahit Atıcı yutkunmakta zorlandı. Gurbetteki Bayburtlular, dinledikleri şiir ile hüzünlendi. Şair Ali Vahit Atıcı’ya teşekkür belgesi taktim edildi.

TUTAP KÜLTÜR SANAT BÜYÜK ONUR ÖDÜLÜ:

TUTAP Türkiye Tanıtma Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız ve yönetimi tarafından Uluslararası Bayburt Sanatçılar dernek başkanı Ülkü Koçan'a verildi.

TUTAP Başkanı Fikret Yıldız, yaptığı konuşmada: Bu ödülü biz herkese vermiyoruz. TUTAP Türkiye Tanıtma platformu tarafından Kültür sanat büyük onur ödülü Uluslararası Bayburt Sanatçılar derneğinin Ülkemizin kültürel ve sanatsal gelişim sürecindeki faaliyet ve özverili çalışmalarından dolayı TUTAP Kültür sanat büyük onur ödülü verdik. Ülkü Koçan yaptıkları ile yapacağı daha çok güzel işlerle memleketine hizmet edecektir ve bizlerde kendisine destek olacağız.

Konuşmanın ardından dernek başkanı Ülkü koçan, duygulanarak, gözyaşlarını belli etmemeye çalışarak, söz aldı: Çok değişik duygular içindeyim, hep ödül verdim ve bu bana verilen ilk ve hayatımın en anlamlı ödülü. Uzaklardan bizi gören, değer veren gözleri, elleri hiç unutmayacağız. Fikret başkanım, size ne kadar teşekkür etsek azdır. İyi ki varsınız.

Sözlerine devam eden TUTAP başkanı Yıldız:

16 MADDELİK KÜLTÜR, TURİZM VE TANITMA MANİFESTOMUZU sizlere anlatmak istiyorum.

(Hedefimiz Ülkemizde 2025 de 100 Milyon Turist

Türkiye sahip olduğu Turizm çeşitliliği, tarihi, kültürel, yöresel ve doğal zenginlikleri ile marka değeri olan, Dünya’nın en önemli ülkelerindendir. Ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetler ve projeler neticesinde, sahip olduğumuz marka değerimize çok daha fazla pozitif katkılar sunabiliriz. Türkiye Tanıtma Platformu 13 yıldır üstlenmiş olduğu misyonun gereği olarak, Ticari ve siyasi bir yapılanma içerisinde olmadan, siyaset üstü ve gönüllülük esasına uygun, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmektedir. Çeşitli Bakanlıklarımız, Kurum ve kuruluşlar ile yapılan protokoller ve iş birliktelikleri neticesinde, Ülkemizin vizyonuna uygun birçok başarılı çalışmalar yapılmış olup, devam eden projeler ile her geçen gün takdire şayan adımlar atmaktayız.

1. TUTAP tarafından 7 yıldır devam eden, Cumhuriyet tarihimizin en büyük çalışmalarından olan Dünya Mirası Türkiye projesi kapsamında, yazılı ve görüntülü tüm materyaller ivedi olarak hazırlanacaktır.

2. Öncelikle sahip olduğumuz Kültürel, Tarihsel, yöresel, doğal ve sanatsal zenginliğimizin başta gençlerimiz ve çocuklarımız olmak üzere kendi insanlarımız tarafından bilinmesine yönelik çalışmalara hız verilecek, başta tüm üniversiteler olmak üzere, gençlerimize ve çocuklarımıza Dünya Mirası Türkiye kitapları dağıtılacaktır.

3. Farklı tanıtım materyalleri hazırlanarak Turistlerin en fazla ziyaret ettiği merkezlerde, havalimanlarında ücretsiz olarak dağıtılacaktır

4. Yurt içinde ve dışında, UNESCO Dünya Miras unsurlarının yer aldığı sergiler ivedi olarak açılacak ve bu alanlarda tanıtım materyalleri dağıtılacaktır. Ülkemizin tanıtımını yapacağımız bu sergilerde Dünya miras unsurlarımıza ait tanıtım filmleri de yayınlanacak, QR Kodlu kitap ve panolardan detaylı bilgilere ulaşılacak.

5. Uluslararası alanda, Ülkemizde yer alan ve UNESCO da tescilli tüm unsurlarımızın tanıtımlarının yapıldığı, materyallerin dağıtıldığı en önemli Turizm fuarlarına katılım gerçekleştirilecek. Ayrıca münhasıran katılacağımız fuarların yanında birçok fuara da Bakanlık standında yer alınarak katılım sağlanacaktır.

6. TÜRKSOY ile işbirliği yapılarak, üyesi olan Türk Cumhuriyetlerinde Türkiye’mizin tanıtımı yapılacak olup, kardeş ve dost ülkeler de Türkiye’yi tanıtan kalıcı sergiler açılacak.

7. Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliği yapılarak yurt dışındaki tüm temsilciliklerinde tanıtım organizasyonları gerçekleştirilecek ve buralarda Türkiye tanıtım panelleri düzenlenecektir.

8. Türkiye’mizin tanıtımını üstlenen yurt dışındaki ajanslara, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza hazırlamış olduğumuz tanıtım materyallerini vererek daha etkili tanıtım yapmalarına katkı sağlanacaktır.

9. TUTAP Kurumsal internet portalının yanı sıra farklı dillerde Ülkemizi tanıtacak www.howturkey.com portalımız ile Ülkemizin tanıtımına destek olunacaktır.

10. “Önce Ülkemizi tanıyalım sonra Dünya ya tanıtalım” sloganı ile birçok alanda kampanyalar yürütülecek ve kamuoyunun ülke tanıtımına karşı bilinçli olması sağlanacak, duyarlılığı artırılacaktır.

11. İl Temsilciliklerimiz ile Bölge Koordinatörlerimizin girişimleri neticesinde yerel yönetimlerin daha etkili tanıtım faaliyetleri yapmaları ve TUTAP ile işbirliği yapmaları sağlanacaktır.

12. Turizm Fakültesi olan Üniversitelerimizde, Türkiye tanıtımı ve sahip olduğumuz mirasları konu alan konferanslar düzenlenecektir.

13. Yurt dışındaki Radyo ve TV’ler de Türkiye tanıtımı adına duyurular ve programlar yapılacaktır.

14. Dünya Starlarını Ülkemize getirerek, Dünya ya Ülkemiz adına pozitif mesajlar vermeleri adına çalışmalar gerçekleştirilecektir.

15. Her ilde bulunan İl Kültür Turizm Müdürlükleri ile işbirliği yapılacak ve karşılıklı olarak materyal paylaşımı ile kendi insanlarımız sürekli bilgilendirilecek.

16. Ülkemizde bulunan UNESCO Dünya Miras alanlarımızın tamamında yıl boyu düzenlenecek olan ve her yıl geleneksel olarak yapılacak UNESCO Dünya Mirası Foto Safarileriyle, ulusal ve uluslararası fotoğraf sanatçılarının en güncel miras fotoğrafları oluşturulup, Türkiye’mizin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımları adına çeşitli materyaller hazırlanacak, kalıcı sergiler düzenlenecektir.

Bu değerli organizasyonda Sayın Ülkü Koçan’a, emeği geçen herkese ve bizi dinlediğiniz için siz kıymetli konuklara teşekkür ederiz.

3. ULUSLARARASI ŞAİR ZİHNÎ KÜLTÜR VE SANAT ONURSAL ÖDÜLLERİ, ÜSTÜN SİYASET ONURSAL ÖDÜLÜ Dr. Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı

DEVLET ADAMI ONURSAL ÖDÜLÜ

Prof. Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

BÜROKRAT ONURSAL ÖDÜLÜ Vasip Şahin Ankara Valisi

YEREL YÖNETİMLER ONURSAL ÖDÜLÜ

Alinur Aktaş Bursa Büyük Şehir Belediye Başkanı

KURUMSAL MARKA ONURSAL ÖDÜLÜ

Bayburt Grup Abdurrahman Şentürk

SİVİL TOPLUM PLATFORM ONURSAL ÖDÜLLERİ (TUTAP )

Türkiye Tanıtım Platformu Fikret Yıldız Yönetim Kurulu Başkanı

Global Business Managmet Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı İngiltere Nuri Bulgurcu

Ankara Bayburt Kültür Yardım Derneği

Adnan Bayram Yönetim Kurulu Başkanı

ÜSTÜN HİZMET ONURSAL ÖDÜLÜ 2014 – 2019 Dönem

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş

İŞ - CEMİYET ONURSAL ÖDÜLLERİ

Remzi Dursunkaya Baykovan Yönetim Kurulu Başkanı,

Hakan Kobal İş İnsanı

PLASTİK SANATLAR ONURSAL ÖDÜLÜ

Feridun Hacihasanzade Fotoğraf sanatçısı

FARKINDALIK ONURSAL ÖDÜLÜ

Elif ÇİL

SANAT ÖNURSAL ÖDÜLÜ

Filiz Karslı THM sanatçısı

Ödül Programının Uluslararası medya yayın sponsorluğunu ise Turkish Press News Medya Grubu yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail karakaş'a Basın yayın medya onursal ödülü verildi.

BAŞARI ÖYKÜSÜ BELGE TAKTİMİ

Bay Elektronsan Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Yavuz Zeze

TEŞEKKÜR BELGE TAKDİMİ

Turhan Kocatürk

Tamer Saka

Hayrettin Şimşek

Hüseyin Koçan Yıldırım

Cihan Kaldırım

KÜLTÜR SANAT BERAT

Ali Aslanhan

Ali Vahit Atıcı

Bayburtlu Kadınlar İlim Kültür ve Yardım Derneği