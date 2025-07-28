Samsun’daki Türkiye Kupası 5.Etap Puanlı Yol Yarışları’nda fırtına gibi esen Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı; 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Samsun Bafra’da düzenlenen yarışlarda fırtına gibi eserek Konya’ya 7 madalyayla döndü.

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan 6.Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali kapsamında Bafra Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile Bafra’da ilk kez “Türkiye Kupası 5. Etap Puanlı Yol Yarışları” gerçekleştirildi.

25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen organizasyonda Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular büyük beğeni topladı. 2 gün süren yarışlarda Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular 3 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 7 madalyayı kulübe kazandırdı. Büyükşehir Belediyespor takım halinde ise 2 kupa kazandı.

Farklı yaş gruplarında yapılan yarışta her kategorinin tamamlayacağı tur sayısı farklı olan organizasyonun ilk gününde Büyük Erkekler kategorisinde yola çıkan Büyükşehirli Mustafa Tarakcı, şampiyon oldu. Bu kategoride Konya Büyükşehir Belediyespor takım klasmanında ikinci sırada yer aldı.

Genç Erkekler kategorisinde ise Muhammed Emir Emişci 2’nci ve Nafiz Ege Karagöl 3’ncü olurken Büyükşehir takım klasmanında şampiyonluk elde etti.

İkinci gün Kriteryum Yarışlarına katılan Büyükşehirli pedallar Büyük Erkekler kategorisinde kürsü kapattı. Bu kategoride Ramazan Yılmaz 1’nci olarak altın madalyanın sahibi olurken Mehmet Emin Çiçek gümüş, Mustafa Tarakcı bronz madalya kazandı.

Genel Klasman liderliğini simgeleyen “Turkuaz Forma”nın Büyük Erkeklerde Mustafa Tarakcı, Genç Erkeklerde ise Göktürk Yüzerler sahibi oldu.

Türkiye Kupası 5. Etap Puanlı Yol Yarışları’nda dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreni ile ödülleri takdim edildi.