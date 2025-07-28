CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, PTT’nin yaklaşık 21 bin çalışanına ödenmesi gereken 66 bin 500 TL’lik maaş promosyonlarının hâlâ yatırılmadığını belirterek, Ziraat Bankası’nın gecikme sırasında bu tutarı kullanarak haksız kazanç elde ettiği şüphesini dile getirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na soru önergesi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, gecikmenin nedenini, sorumluların kim olduğunu ve personelin mağduriyetinin nasıl giderileceğini sordu.

PTT Genel Müdürlüğü ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

CHP'li Ulaş Karasu, PTT ile Ziraat Bankası arasında 9 Temmuz 2025’te imzalanan ve 15 Temmuz’da yürürlüğe giren maaş promosyon protokolüne rağmen, yaklaşık 21 bin PTT personelinin 66 bin 500 TL’lik promosyon ödemelerini hâlâ alamadığını açıkladı. Ödemelerin Temmuz ayı maaşlarının yatırılmasını takiben yapılacağı taahhüt edilmiş olmasına rağmen, personelin banka hesaplarına herhangi bir ödemenin yansımadığını belirten CHP'li Karasu, PTT’nin AKP iktidarları döneminde kamu zararı ve usulsüzlük iddialarıyla anıldığını, 2017’de Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten sonra zararının her geçen gün arttığını ve kurumun içinin boşaltıldığını savundu.

Promosyon ödemelerindeki gecikmenin Ziraat Bankası’ndan mı yoksa PTT’den mi kaynaklandığının açıklanmadığını belirten Karasu, “Gecikme, bankanın bu tutarı kendi lehine kullanarak faiz geliri elde ettiği ve çalışanlar aleyhine haksız kazanç sağladığı yönünde ciddi şüpheler doğuruyor. PTT Genel Müdürlüğü’nün suskunluğu bu şüpheleri artırıyor. Emekçilerin promosyonuna mı göz diktiniz? Mağduriyeti derhal giderin” dedi.

BAKAN URALOĞLU’NA SORU ÖNERGESİ

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na hitaben verdiği soru önergesinde, gecikmenin sorumlusunun kim olduğunu, haksız kazanç iddialarının araştırılıp araştırılmadığını ve personelin bilgilendirilmeme gerekçesini sordu.

Önergede şu sorular öne çıktı: