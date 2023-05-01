Olağanüstü Kongre Samsun Bayburtlular Derneği Merkezinde Pazar günü gerçekleşti.

Kongre Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kongre sonucunda Hakan Tali ve yönetimi 4.kez Başkan seçildi.

Başkan Hakan Tali Yaptığı açıklamada:

30.04.2023 pazar günü Derneğimiz çatısı altında yapılan, Derneğimizin Olağan Kongresinde yapılan seçim sonrası 4.kez Başkan olmama destek veren, öncelikle evinden hasta yatağından kalkıp gelen büyüklerimiz, evimizin mihenk taşları ablalarımız, ağabeylerime, kardeşlerime ve hemşerilerime şahsıma, yönetim kurulu arkadaşlarıma, tekrar güven tazeleyip seçimi kazanmamıza destek verip ve bu resim karelerinde olamayan müsade isteyip erkenden ayrılıp giden, bizleri arayıp hastanede yatan, şehir dışında olup gelemeyen bize inan gönül dostlarına teşekkür ederiz.