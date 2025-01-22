Antalya’da 2’ncilik elde ederek Bölge Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Muratpaşa Belediyespor’un U-18 Basketbol Takımı oyuncuları, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret etti.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyespor basketbol dalında başarılarını sürdürüyor.

Antalya’da U-18 yerel ligler bu yıl 8 takım ile oynandı. Ligde ikincilik elde eden MuratpaşaBelediyespor, 4 Mart’ta Türkiye Basketbol Federasyonu’nun belirleyeceği bir ilde Bölge Şampiyonasına katılacak.

Başarı elde etmeleri halinde ise Muratpaşa’yı Anadolu Şampiyonası’nda temsil edecekler.

Artvinspor Kadın Voleybol Takımı 1 yaşında Artvinspor Kadın Voleybol Takımı 1 yaşında

Muratpaşa Belediyespor, başantrenör olarak 2020’den bu yana eski milli basketbolcu Erdem Türetken’le çalışıyor. BaşantrenörTüretken, basketbolda profesyonel kariyerine Darüşşafaka’yla başladı.

Sayısız kez Üniversite ve B Milli Takım formalarını giyen Türetken, Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş, Galatasaray, Aliağa, PETKİM gibi takımların formasıyla mücadele etti.