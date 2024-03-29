Bayburtlu Dünya Boks Şampiyonu Elif, İstanbul Marmara Bölgesi Bayburt Derneğini ziyaret ederek Hemşerilerimizle bir araya geldi.

Bayburtlu Elif Nur Turhan Makedonya da yapılan WBF Dünya boks şampiyonasında 29 Temmuz da karşılaştığı Arjantinli rakibini yenerek Dünya şampiyonu olmuştu.

Elif Nur Turhan, Türk bayrağını dünyanın her yerinde gururla dalgalandırmak ve İstiklal Marşı’nı söylemek için büyük bir çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Elif Nur Turhan, 8 Kasım’da İngiliz rakibi Kirsty Hill’e karşı çıkacağı Dünyanın en büyük profesyonel boks federasyonu olan WBC Uluslararası Şampiyonluk Unvan Kemer maçı için Bayburt’ta kampa girmişti.

Marmara Bölgesi Bayburt Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül’de kendisinin Dernek ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade etti ve her daim başarılarının devamını diledi.

Bayburtlu Dünya Boks Şampiyonu Elif Nur Turhan ,Bayburt gündem Gazetesinden Sinan Purut’un sorularını yanıtladı.