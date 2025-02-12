Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karapürçek ziyaretinde bölgesel park ve Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) müjdesi verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe ziyaretlerine devam ediyor. İlçeleri karış karış gezip belediye başkanları, teşkilatlar ve muhtarlarla bir araya gelen Alemdar’ın son durağı Karapürçek oldu.

Alemdar, AK Parti ve MHP Karapürçek İlçe Başkanlığı, Karapürçek Muhtarlar Derneği ve Karapürçek Belediyesi’ni ziyaret etti.

İlk ziyaret teşkilata

Karapürçek ziyaretlerine AK Parti Karapürçek İlçe Teşkilatı ziyaretiyle başlayan Başkan Alemdar’ı, İlçe Başkanı Halit Çakırbaş, önceki dönem Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, ilçe kadın kolları ve gençlik kolları üyeleri ve partililer karşıladı. Başkan Alemdar, teşkilat mensuplarına “birlik ve beraberlik” mesajı verdi.

Bölgesel Park ve SGM müjdesi

Birlik içinde, gayretle çalışarak ilçeye doğru zamanda, doğru projeler üreteceklerini vurgulayan Başkan Alemdar, Karapürçek’te sosyal hayatı canlandırmak için Bölgesel Park ve Sosyal Gelişim Merkezi müjdesi verdi.

“Çocuklar ve ailelerin rahatça vakit geçirebileceği bir alan…”

Alemdar, “Engelliler, çocuklar, gençler ve ailelerin bir arada vakit geçirebileceği Bölgesel Park oluşturacağız. Yer tespiti çalışmalarımız devam ediyor. Uzun yıllardır hasretle beklenen Sosyal Gelişim Merkezi projemizi ilçemize kazandıracağız. Eskiyen oyun gruplarımızı yenileyerek, yenilerini ilçemizde tamamlayacağız” dedi.

Başkan Alemdar’ın bir sonraki durağı ise Cumhur İttifakı ortağı MHP Karapürçek İlçe Teşkilatı ve ilçe muhtarları oldu. Alemdar, MHP İlçe Başkanı Mustafa Hıraç ve partililer ile buluştu.

Çözüm ortağımız muhtarlarla hep birlikteyiz

Karapürçekli muhtarların mahallelerine yönelik talep ve isteklerini dinleyen Başkan Alemdar, talepleri tek tek not alarak, gerekli adımların atılacağını belirtti.

Karapürçek Muhtarlar Derneği Başkanı Yunus Emre Kopal ve muhtarlara çalışmalarında başarılar dileyen Alemdar, “Hamdolsun muhtarlarımızla hep birlikteyiz. Çözüm ortağımız muhtarların mahallelere yönelik istek ve taleplerini hızlıca gündemimize alıyoruz. İnşallah sözlerimizi bir bir yerine getirmeye, Karapürçek’te talepleri çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Adil ve eşit hizmet

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın ilçedeki temaslarının son durağı Karapürçek Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu ile görüşen Başkan Alemdar, çalışmalarında başarılar diledi.

Adil ve eşit hizmetin önemini vurgulayan Başkan Alemdar şöyle dedi: “Şehrimizin tamamına hizmet ulaştırmak, birlik beraberlikle Sakarya’nın yarınlarına katkı sunmak adına gayretle çalışıyoruz. Eşik ve adil hizmetin önemini her fırsatta vurguluyorum. Hamdolsun bugüne kadar Karapürçek’te de gerek üstyapı gerekse altyapıda hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Çalışmalarına başlayacağımız Karapürçek çevre yolu ile ilçe merkezi trafiğini rahatlatacak, ilçeyi daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü bir hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Başkan Alemdar ziyaret boyunca ilçeyi karış karış gezerek vatandaşlarla kucaklaştı, talepleri yerinde dinleyip çözüm için notlarını aldı.