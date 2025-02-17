Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Takvimi kapsamında Sakaryalı sanat dostları unutulmaz bir akşam geçirecek. 18 Şubat Salı günü saat 19.30’da Ziya Taşkent Konser Salonu'nda Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarıyla “Efsaneler Konseri” gerçekleştirilecek. Saat 20.00’da ise SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 1001 Sanat Tiyatrosu’nun “Salaklar Sofrası” oyunu sahne alacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, 18 Şubat Salı günü iki özel programla sanatseverleri buluşturuyor.

EFSANELER KONSERİ

Bu kapsamda ilk program,saat 19.30'da Ziya Taşkent Konser Salonu'nda düzenlenecek olan “Efsaneler Konseri”nde Kent Orkestrası, Türk müziğinin unutulmaz isimleri Barış Manço ve Cem Karaca'nın eserlerini seslendirecek.

Bu özel konserle, müzikseverler efsanevi sanatçıların unutulmaz şarkılarıyla nostaljik bir yolculuğa çıkacak.

“SALAKLAR SOFRASI” TİYATRO OYUNU

Aynı gün saat 20.00'de Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde 1001 Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan “Salaklar Sofrası” adlı tiyatro oyunuizleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Fransız yazar Francis Veber'in kaleme aldığı bu komedi oyunu, zekice kurgusu ve eğlenceli diyaloglarıyla izleyenleri kahkahaya boğacak.

TÜM SANATSEVERLERİ BEKLİYORUZ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Tüm sanatseverlerimizi 18 Şubat Salı günügerçekleştireceğimiz, Konser ve Tiyatro gösterimine davet ediyoruz. Etkinliklerle ilgili detaylı bilgi ve bilet temini için www.sakarya.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz” denildi.