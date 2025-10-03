Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano sporcuları, Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Yarışları’nda önemli bir başarıya daha imza attı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano sporcuları, önemli bir başarıya daha imza attı. 29 ve 30 Eylül tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik Umutlar Yarışları’nda kürek çeken temsilcilerimiz, ikincilik kupasını kaldırmaya hak kazandı.

TEMSİLCİLERİMİZ ZORLU MÜCADELELERDEN BAŞARIYLA AYRILDI

Zorlu mücadelede 500 metre yarışlarında U14 Erkekler kategorisinde Batuhan Kordon dördüncü olurken, U13 Erkekler kategorisinde Haktan Yağız Güz birinci, Efe Berk Güz ikinci, Yusuf Zorlu dördüncü ve Taha Mert Tunç beşinci sırada yer aldı. 200 metre yarışlarında ise U14 Erkekler kategorisinde Batuhan Kordon dördüncü oldu. U13 Erkekler kategorisinde Haktan Yağız Güz birinci, Yusuf Zorlu ikinci, Efe Berk Güz dördüncü ve Taha Mert Tunç beşinci olarak yarışları tamamladı.