Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı kültür etkinlikleri, Yazar Hayati İnanç’ın konuk olduğu “Can Veren Pervaneler” isimli söyleşi ile sona erdi. İnanç, ahiret inancının önemine dikkat çekerek, “İnsan bir şeyi dert edecekse, son nefesini nasıl vereceğini dert etmelidir. Mal, mülk, makam hepsi gelip geçicidir. Dünya dar olduğu için dünya sohbeti insanı daraltır, huzuru bozar. Ama ahiret geniştir, ahiret sohbeti ferahlatır.” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca düzenlediğikültür etkinlikleri Kadir Gecesi’ndedüzenlenen “Can Veren Pervaneler” isimli söyleşiyle final yaptı.

Kadir Gecesi’nde…

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programda

Türkiye’nin yakından tanıdığı ve sanat dostları tarafından çok sevilen yazar Hayati İnanç, Kadir Gecesi’nde kültür ve sanat dostlarıyla buluştu.

Duygu dolu anlar

Katılımın yoğun olduğu söyleşide, dinleyiciler Yazar Hayati İnanç’ın anlatımıyla Divan edebiyatının derinliklerine yolculuk yaptı. Şiirler, hikâyeler ve kıssalar eşliğinde geçen gece, sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

“Ahiret sohbeti ferahlatır”

Konuşmasında dünyanın geçiciliğine ve ahiretin kalıcılığına vurgu yapan Yazar Hayati İnanç, “İnsan bir şeyi dert edecekse, son nefesini nasıl vereceğini dert etmelidir. Mal, mülk, makam hepsi gelip geçicidir.Dünya dar olduğu için dünya sohbeti insanı daraltır, huzuru bozar. Ama ahiret geniştir, ahiret sohbeti ferahlatır. Allah dostlarını anmak, eski kelamı ezberlemek kalbe genişlik verir. O halde gerçek kazanca yönelmek gerek” dedi.

“Bugünden ah diyelim”

İnanç konuşmasının devamında, “Sevgili dostlar, bugün ucuz, alabiliriz. Ama yarın çok pahalı olur yetişemeyiz. Unutmayın, herkes günün birinde ‘ah’ diyecek.Mesele ne zaman dediğimiz. Gelin, bugünden ah diyelim. Hepimiz en sevgilinin ümmetiyiz, en müstesna geceye kavuştuk. O halde umalım ki bugün bizim de rahmet gecemiz olsun” ifadelerini kullandı.

Gece ölümsüzleştirildi

Sanatseverler telefonları ile geceyi ölümsüzleştirirken program sonunda, Serdivan Kaymakamı Ali Candan veSakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin tarafından konuk Hayati İnanç’a hediye takdim edildi.