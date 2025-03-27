2024 yılına ilişkin normalde 31 Mart olan ancak bayram dolayısıyla bu yıl 2 Nisan 2025 tarihine kadar verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri'nin verilme ve ödeme sürelerini uzattı.ANKARA (İGFA) - Konuyla ilgili açıklama Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan geldi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.