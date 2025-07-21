Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Sakarya Geyve’den yayılan ve Kurtköy’deki orman yangınlarını yerinde inceleyerek, ekiplerin koordineli mücadelesini değerlendirdi. Vali Sözer, köy halkı ve hayvanların güvenli alanlara tahliye edildiğini açıkladı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Sakarya’nın Geyve ilçesinde başlayarak Bilecik’in Kızılöz köyüne sıçrayan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde değerlendiren Vali Sözer, Kurtköy’de çıkan yangın ve Geyve’den yayılan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

???? KIZILÖZ???? Valimiz Sayın Faik Oktay Sözer, Kurtköy’de meydana gelen yangın ile Sakarya’nın Geyve ilçesinde başlayarak ilimiz sınırlarına ulaşan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.@FaikSOZER pic.twitter.com/3p8rXzi6AI— BİLECİK VALİLİĞİ (@bilecikvaliligi) July 20, 2025

Vali Sözer, ilgili tüm birimlerin koordinasyon içinde aralıksız çalıştığını belirterek, “Rüzgarın etkisinin azalması bizim için bir avantaj. Gün aydınlanınca helikopterimiz havadan söndürme çalışmalarına devam edecek” dedi. Köy halkının hayvanlarıyla birlikte güvenli alanlara tahliye edildiğini ifade eden Sözer, Sakarya Geyve’deki yangından etkilenen vatandaşlara da 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor.