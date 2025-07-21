Sakarya Geyve’de orman dışı alanda başlayan yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesi aralıksız sürerken, yangın Pamukova'nın Kozan ve Bayat köylerine de sıçradı. Ekipler, son alev sönene kadar mücadele ediyor.SAKARYA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü, Sakarya’nın Geyve ilçesinde Taşoluk köyünde orman dışı alanda çıkan yangına karşı müdahalenin her yönden sürdürüldüğünü duyurdu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Gece gündüz demeden, son alev sönene kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerine yer verilirken, yangını kontrol altına almak için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.

???? #Sakarya / #GeyveGeyve'de orman dışı alanda başlayan yangına müdahalemiz devam ediyor.Gece gündüz demeden, son alev sönene kadar mücadelemiz devam edecek. pic.twitter.com/TeaNDteUIM— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 20, 2025

Sahada ekiplerimizin yoğun ve özverili çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek amacıyla, tedbiren Taşoluk Mahallesi'nin tahliye edildiğini açıkladı. Vali Doğan, bölgede yaşayan vatandaşların güvenli alanlara yönlendirildiği, herhangi bir can kaybının bulunmadığı kaydedildi.

Yangının Pamukova'nın Kozan ve Bayat köylerine sıçradığı öğrenilirken, Osmaneli'nin Kızılöz köyünün de boşaltıldığı gelen bilgiler arasında.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangının söndürülmesi için kararlı bir mücadele yürütülüyor.