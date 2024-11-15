Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında “Tip 1” diyabetli çocuklar ve ailelerini buluşturarak kahvaltı eşliğinde SÜEAH Çocuk Endokrin ekibiyle psikolojik destek sağladı, yüzlerde tebessüm oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SÜEAH) Çocuk Endokrin ekibi ve Büyükşehir uzmanları Elegant Kafe’de“Tip 1”diyabetli çocuklar ve aileleriyle kahvaltıda buluştu. Buluşmaya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Özer de katıldı.

AİLELERE DİYABET BRİFİNGİ

Buluşmada, çocuklar ile ailelere hastalığın tedavisi, yaşama etkisi, teknolojinin tedavideki rolü, psikolojik ve sosyal etkileri üzerinde duruldu.

Uzman doktorlar, bu işin ailenin de dahil olduğu bir ekip işi olduğunu ifade ederek psikolojik süreçlerin hastalığa etkisini anlattı ve sosyal desteğin olumlu gidişat için önemine vurgu yaptı.

SÜEAH Çocuk Endokrin Uzmanı Dr. Recep Polat, diyabetin korkulacak bir hastalık olmadığını ve diyabet teknolojilerinin yakın takip edilmesi gerektiğini anlatarak şöyle dedi:“Diyabet, başlangıçta korkutucu gelse de düzenli alışkanlıklarla kontrol altında tutulabilen bir hastalıktır. Geleneksel parmaktan ölçüm yöntemleri yerini dünyada yaygınlaşan yeni diyabet teknolojileri ve sensörlere bırakmaktadır. Çocuk diyabet tedavisi bir ekip işidir; doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog, aile ve öğretmen bu ekibin parçasıdır. Aileler ise bu ekibin en önemli üyeleridir.”

Psikiyatrist Doç. Dr. Enes Sarıgedik ise diyabetle mücadelede psikolojik desteğin önemine vurgu yaparak, “Çocuğunuza diyabet tanısı konulduğunda ilk aşama kabullenme sürecidir. Bu süreçte çocuğunuzun yanında olmalı ve diyabetle yaşamayı öğrenmelisiniz. Özellikle ergenlik dönemi diyabetle baş etmede en önemli süreçlerden biridir. Bu yaşlarda kazanılan sağlıklı alışkanlıklar ömür boyu etkili olur. Araştırmalar, kaygının diyabeti olumsuz etkilediğini göstermektedir. Bu nedenle tutarlı ve destekleyici bir yaklaşım benimsemelisiniz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, buluşmaya katılarak çocuklar ve aileleriyle buluştu. Misafirlere Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın selamlarını ileten Bayhan, “Gerçekleşecek etkinliğin sizlere yeni bakış açısı kazandıracağını düşünüyorum. Hocalarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Etkinlikte diyetisyenler, çocukların beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi verdi,aileler bilinçlendi. Keyifli bir kahvaltıyla yüzlerinde tebessüm olan çocuklar, hediyeler ile mutlu edildi.