SASKİ, yaklaşan yaz tatili öncesi ilk ve ortaokullarda yürüttüğü ‘Su Müfettişi’ eğitimlerini hızlandırdı. Hendek Akova İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen ekipler miniklere suyun önemi, doğru kullanım alışkanlıkları ve tasarruf bilinci konularında interaktif eğitim verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), geleceğin su koruyucularını yetiştirmek amacıyla sürdürdüğü ‘Su Müfettişi’ eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Hendek Akova İlkokulu’nda gerçekleştirilen eğitimde interaktif sunumlar ve animasyon destekli içerikler eşliğinde öğrencilere suyun doğal döngüsü, arıtma süreçleri ve evde uygulanabilecek tasarruf yöntemleri aktarıldı.

Eğitim sonunda öğrenciler ‘Su Müfettişi’ rozetlerini alarak çevrelerini bilinçlendirmek üzere görevlerine başladı.

SASKİ'den yapılan açıklamada, “Tasarruf bilinci küçük yaşlarda kazanılır. Bu nedenle çocuklarımızı suyun önemi ve tasarruflu kullanımı konusunda bilgilendirmeyi sürdürüyoruz. Su Müfettişi eğitimlerimizle su kaynaklarına duyarlı nesiller yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Bugünün bilinçli çocukları suya verdikleri değer ile geleceğin kaynaklarını koruma altına alıyor.” ifadeleri kullanıldı.