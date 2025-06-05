Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, doğanın korunması için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çevre Günü mesajında, küresel ısınma, çölleşme, toplu hayvan ölümleri, seller ve heyelanlar gibi çevre sorunlarının, insanlığın doğaya karşı hoyratlığının bir sonucu olduğunu belirtti.

“Doğanın dili sessizdir, ama mesajı güçlü ve açıktır” diyerek, çevresel sorunlara karşı duyarlılık çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığı aracılığıyla yaptığı paylaşımda,

Dünya Çevre Günü’nün sadece farkındalık değil, aynı zamanda bir eylem çağrısı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha yeşil, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya için herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade ederken, Doğal kaynakların hızla tükendiği, iklim değişikliğinin etkilerinin derinleştiği ve biyolojik çeşitlilik kayıplarının kritik bir noktaya ulaştığına dikkat çeken Erdoğan, bu sorunlarla mücadelenin tüm insanlığın ortak görevi olduğunu söyledi.

https://twitter.com/iletisim/status/1930504881225294174

TÜRKİYE’DEN ÇEVREYE YÖNELİK KARARLI ADIMLAR

Erdoğan, Türkiye’nin çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma için kararlı adımlar attığını belirtti. Yeşil enerji, geri dönüşüm, sıfır atık ve doğa dostu kentleşme politikalarını desteklediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, “Toprağımızı, suyumuzu, havamızı ve ormanlarımızı gelecek kuşaklara miras değil, emanet olarak görüyoruz. Bu emanetin gereğini yerine getirmek en temel görevlerimizdendir” dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında, doğal kaynakların verimli kullanıldığı ve dünyanın en yaşanabilir doğasına sahip bir ülke olma hedefini vurgulayan Erdoğan, vatandaşları ve tüm insanlığı enerji verimliliği, atık yönetimi, doğa koruma ve çevreye duyarlı tüketim alışkanlıkları konusunda hassas olmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını, “5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, doğaya saygılı, sürdürülebilir ve bilinçli bir yaşamın toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadeleriyle tamamladı.