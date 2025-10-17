Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin SAÜ Öğrenci Topluluk Tanıtım Günleri’nde hediyeler, ikramlar, bisiklet çekilişi, eğlenceli etkinliklerle renklenen standı etkinliğin en çok ziyaret edilen noktası oldu.

SAKARYA(İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, 14-17 Ekim tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenen Öğrenci Topluluk Tanıtım Günleri’nde üniversiteli gençlerle buluştu.

RENKLİ ATMOSFER

Renkli ve enerjik atmosferiyle dikkat çeken Büyükşehir standı, öğrencilerin en çok ziyaret ettiği alan oldu. Halkla İlişkiler ekibi, gençlere çeşitli hediyeler verdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri ise öğrencilere sıcak çorba ikramı yaptı ve BELPAŞ ise çeşitli ikramlarla gençlerin yüzünde tebessüm oldu.

Ayrıca Kart54 İşlem Merkezi, ulaşım kartı işlemlerinde öğrencilere kolaylık sağlayarak TUBİS ve SAKBİS kiralama hizmetlerinden bahsetti.

ÖĞRENCİ DOSTU BELEDİYECİLİK…

Etkinlik süresince düzenlenen soru-cevap etkinliğiyle öğrenciler şehirde yürütülen projeleri daha yakından tanıma fırsatı buldu. Soruları doğru yanıtlayan öğrencilere ise tiyatro bileti hediye edildi.

Büyükşehir, attığı her adımda gençlerin fikirlerine değer verdiğini her fırsatta gösteriyor.