Büyük Birlik Partisi (BBP) Osmangazi İlçe Başkanlığı, doğa sevgisini ve çevre bilincini artırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. İlçe Başkanı Mahmut Yayla öncülüğünde, İzmir Yolu Balabancık Köyü’nde 19 ekim pazar günü düzenlenecek fidan dikme programında, geleceğe nefes olacak yüzlerce fidan toprakla buluşturulacak.BURSA (İGFA) - BBP Osmangazi İlçe Başkanı Mahmut Yayla, yaptığı açıklamada, çevre duyarlılığının siyasi kimliklerin çok ötesinde, insanlık görevi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“19 ekimde burada attığımız her fidan, sadece bir ağaç değil; geleceğe bırakacağımız temiz bir nefes, serin bir gölge ve yaşanabilir bir dünyanın umududur. Biz BBP olarak, ‘Yaratılanı severiz Yaradan’dan ötürü’ anlayışıyla çevreye sahip çıkmayı asli sorumluluk görüyoruz. Küçük dokunuşların büyük mutluluklar doğurduğunu unutmadan, bu güzel köyümüzde çocuklarımıza örnek olacak bir çevre mirası bırakmak istiyoruz.”

Halktan Yoğun İlgi

Köy sakinlerinin ve çevre gönüllülerinin yoğun katılım göstereceğinin beklendiği etkinlikte, çam ve ıhlamur başta olmak üzere çeşitli türlerde fidanlar dikilecek. Çocuklar için özel bir fidan alanı da oluşturularak, onlara doğayla bağ kurma imkânı sağlanacak.

Fidanlar Umuda Büyüsün

Etkinlik sonunda katılımcılara doğa ve çevre bilinci üzerine broşürler dağıtılacak. Mahmut Yayla, benzer etkinliklerin Osmangazi’nin farklı bölgelerinde de süreceğini, doğa ile barışık bir şehir kültürü oluşturmak için çaba harcamaya devam edeceklerini belirtti.

BBP Osmangazi İlçe Teşkilatı, bu çevreci adımıyla sadece ağaç dikmekle kalmayacak; aynı zamanda birlik, dayanışma ve doğaya sahip çıkma bilincini de yeşertti.