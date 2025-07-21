Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın mahallelere kazandırılacağını müjdelediği projeler, 10 farklı mahalleye spor alanlarının inşasıyla başlıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın müjdesini verdiği 10 futbol, 10 baskebol ve voleybol sahalarının ilkinin inşası Adapazarı Kurtbeyler Mahallesi’nde başladı.

Sentetik çim, voleybol ve basketbol sahası

Bu kapsamda Adapazarı Kurtbeyler’de 25 metre genişliğinde ve 50 metrelik uzunluğunda 1.250 metrekarelik sentetik çim futbol sahası inşa edilecek.

Yanına ise 17 metre genişliğe, 25 metre uzunluğa sahip 425 metrekarelik çok fonksiyonlu basketbol ve voleybol sahası yapılacak. Kısa süre içerisinde 1675 metrekarelik açık spor tesisi gençlerin hizmetine sunulacak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı marifetiyle sürdürülen çalışmayla 4 metre yüksekliğe sahip koruyucu kafes tel ile spor alanının güvenliği sağlanacak.

Kısa sürede tamamlanacak

Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Mutlu, “Şehir merkezi ve ilçelere kazandıracağımız 10 futbol, 10 basketbol ve voleybol sahası yapım işlemlerine Adapazarı ilçemizin Kurtbeyler mahallesinde başladık. Zemini istenilen ölçülere getirecek çalışmalar kapsamında kalıp ve demir donatı işlemlerini tamamlıyoruz. Çalışmaların başlayacağı diğer spor alanlarımız için de fizibilite çalışmalarımızı başlattık. En kısa sürede geleceğimiz olan gençlerimizi güvenli ve konforlu spor alanlarını kavuşturacağız” dedi.