Kadın girişimcilerin işlerini büyütme yolculuğuna rehberlik eden ve onları uluslararası pazarlara açılma yolunda destekleyen EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2025 başvuruları 15 Ağustos 2025 tarihine kadar devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Küresel çapta düzenlenen EY Girişimci Kadın Liderler Programı ile EY Türkiye bu dönem de dahil olmak üzere toplamda 90 girişimci kadına destek vermiş olacak.

Seçimlerin bağımsız bir jüri tarafından yapılacağı EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 kadın girişimci katılma fırsatı yakalayacak.

Tamamen ücretsiz olan programa seçilecek kadın girişimciler, iş dünyasının başarılı liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilecekleri bir ağa katılma fırsatı elde edecek. Seçilen kadın girişimciler EY’ın geniş ve kapsamlı kaynaklarına erişerek, şirketlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütme ve uluslararası pazarlarda rekabet etme imkânına sahip olacak.

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?

EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na katılmak isteyen kadın girişimcilerin, şirketlerinde en az yüzde 25 hisse sahibi olması ve ana karar vericilerden birisi olması gerekmektedir. Adayların işlerini ciddi anlamda büyütmeyi ve uluslararası pazarlarda rekabet etmeyi hedeflemesi gerekmektedir.

Ek olarak; şirketin Türkiye merkezli olması, en az 3 yıldır faaliyet göstermesi ve son iki yıl içerisinde yıllık 15 milyon TL’nin üzerinde ciro elde etmiş olması şartı aranmaktadır.

Programın Türkiye liderliğini yürüten EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Müge Tan Belviso, girişimci kadınların dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalabildiğine dikkati çekti. EY olarak tüm bu zorlukların bilincinde olarak, Girişimci Kadın Liderler Programımız ile girişimcilerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve bu ekosistemin güçlenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Tan Belviso, "Türkiye’de 8 yıldır devam ettiğimiz ve bugüne kadar 80 girişimci kadına destek vermiş olduğumuz bu program ile eğitim, mentörlük, iş geliştirme ve network ağı alanlarında girişimci kadınlara sağladığımız desteklerle, kadınların kurduğu işlerin başarılarını daha da büyütmelerine, adlarını çok daha geniş bir kapsamda duyurmalarına katkı sağlıyoruz. Bu yıl dokuzuncusunu başlattığımız program için girişimci kadın liderlerin başvurularını sabırsızlıkla bekliyoruz. EY Türkiye olarak, girişimcilerin başarılarının yanında yer almak her zaman en büyük gurur kaynağımız olmaya devam edecek" dedi.

Söz konusu programa başvurmak isteyen girişimcilerin, 15 Ağustos 2025, tarihine kadar EY Türkiye web sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor.