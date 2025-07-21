PTT AŞ tarafından "İstanbul 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 21 Temmuz 2025 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 21 Temmuz 2025 tarihinde "İstanbul 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları" konulu 2x35 TL (45 x 45 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 105 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Sirkeci PTT Filateli ve Pul Galerisi/İSTANBUL adresinde "İstanbul 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları 21.07.2025 İSTANBUL" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.