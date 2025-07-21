Eskişehir Odunpazarı ilçesindeki mahallelerin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve yeni projeler hakkında bilgilendirme amacıyla düzenlenen toplantıda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, mahalle muhtarlarıyla Eskişehir Şehir Tiyatroları Genco Erkal Sahnesi’nde bir araya geldi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Toplantıya Başkan Ünlüce ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ve ulaşım projeleri hakkında sunum gerçekleştiren Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Fırat Bilgili de katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda, muhtarlar mahallelerindeki öncelikli talepleri ve karşılaştıkları sorunları doğrudan Başkan Ünlüce’ye iletti. Altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal hizmetlere kadar pek çok başlıkta görüş alışverişinde bulunulan buluşmada, çözüm odaklı bir yaklaşım öne çıktı.

Toplantıda konuşan Başkan Ayşe Ünlüce, kent genelinde hayata geçirilen bisiklet yolu projelerine de değinerek, “Bisikletli ulaşımı Eskişehir’de yeniden yaygınlaştırmak istiyoruz. Elbette ‘soğuk bir şehirde bisiklet mi olur’ diyenler oldu. Ancak Hollanda gibi çok daha soğuk ülkelerde bile bisiklet günlük yaşamın bir parçası. Buradaki tek fark, bizim bu sürece yeni başlıyor olmamız. Geçmişte tramvay projesi hayata geçirildiğinde de benzer tereddütler yaşanmıştı. Bugün ise tramvaysız bir Eskişehir düşünemiyoruz. Aynı dönüşümü bisikletli ulaşımda da hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Bu süreci Sürdürülebilir Hareketlilik Komisyonumuz aracılığıyla, tüm paydaşlarla birlikte değerlendiriyoruz. Eskişehir için atacağımız her adımı muhtarlarımızla iş birliği içinde planlıyoruz.” dedi.

Başkan Ünlüce ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarına göre şekillenen yeni projeler hakkında da bilgi vererek, çalışmaların öncelikli ihtiyaçlara göre planlandığını vurguladı.

Toplantı sonunda muhtarlar, mahallelerine gösterdiği ilgi ve destek için Başkan Ünlüce’ye teşekkür ederek, ortak çalışmalara verdikleri önemi dile getirdiler.