Sakarya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’nda yarışların ilk iki günü geride kaldı.SAKARYA (İGFA) - Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç bisikletçiler, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen şampiyona üç gün sürecek. Organizasyonun ilk gününde sporcular, XCC (Kısa Parkur) kategorisinde yarıştı. İkinci günde ise XCO (Klasik Olimpik) yarışları gerçekleştirildi.

Nefes kesen mücadelelerin ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Ödüller, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Yücel İnce tarafından verildi.

XCC (Kısa Parkur) Yarışı kazananları:

Elit Erkekler:

1. Emre Yavuz

2. Samet Bulut

3. Ahmetcan Akpınar

Elit Kadınlar:

1. Azize Bekar

2. Ekin Ereke

3. Asuman Burcu Balcı

XCO (Klasik Olimpik) Yarışı kazananları:

Genç Erkekler:

1. Samet Baştatar

2. Nafiz Ege Karagöl

3. Enis Asaf Şanlı

Genç Kadınlar:

1. Emine Irmak Sezer

2. Damla Eser

3. Nisanur Acar

23 Yaş Altı Kadınlar: 1. Ekin Ereke

2. Ayça Erdoğan

3. Tuğçe Bitirim

23 Yaş Altı Erkekler: 1. Furkan Akçam

2. Deniz Örnek

3. Burak Başer

Elit Erkekler: 1. Emre Yavuz

2. Ahmet Can Akpınar

3. Süleyman Sefa Temel

Elit Kadınlar: 1. Azize Bekar

2. Asuman Burcu Balcı

3. Sevim Gerçek

Şampiyona 20 Temmuz Pazar günü düzenlenecek XCE (Eleme Usulü Sprint) yarışları ile sona erecek.