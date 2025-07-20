Bilecik Pazaryeri’nde orman emvali denetimi
Bilecik Pazaryeri’nde orman emvali denetimi
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TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlenerek en uzun menzilli atış rekorunu kırdı. Entegrasyon tamamlandı.ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI Silahlı İnsansız Hava Aracı’ndan (SİHA) başarıyla ateşlendi.

Bu atış, SİHA platformlarından yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzilli atış olarak kayıtlara geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımda, aynı zamanda, GÖKÇE ile AKINCI SİHA’nın entegrasyonu da tamamlandığını duyurdu.

Bakan Kacır paylaşımında, “#MilliTeknolojiHamlesi ile Tam Bağımsız Türkiye!” ifadeleriyle, bu başarının Türkiye’nin savunma sanayiindeki bağımsızlığına katkı sağladığını vurguladı.