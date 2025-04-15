Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hastaneler bölgesinde hayata geçirdiği 530 araçlık katlı otopark çalışmalarında sona gelindi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH), SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Acil Durum Hastanesi’nde yaşanan park ihtiyacını çözmek için hayata geçirdiği Katlı Otopark projesinde çalışmalar sona doğru yaklaşıyor.

ÇALIŞMALAR YÜZDE 85 SEVİYESİNDE

Hastaneler Kampüsü’nün yanında toplam 4 bin 561 metrekare alan üzerinde hizmet verecek 530 araç kapasiteli katlı otoparkın inşa çalışmaları devam ediyor. Otopark çalışmalarında yüzde 85 seviyelerine gelinirken hizmete alındığında bölgedeki park ihtiyacınabüyük ölçüde çözüm üretecek.

En ince ayrıntısına kadar düşünüp tasarlanan projede çelik çatı ve asansör çelik kulesi imalatları tamamlandı. Elektrik, su ve yangın tesisatı imalatları devam ediyor. Sonrasında saha beton zemin kaplama, çatı yalıtımı, araç ve yaya yönlendirme işaret boyaları çalışmaları tamamlanacak.

530 araçlık otoparkın dış yüzeyindeki kompozit kaplama ve korkuluk imalatları sonrası hastaneler bölgesinde hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunulacak.

Hastaneler, eczanelerle birlikte hareketliliğin yoğun olduğu bölgede yetersiz kalan park alanları, katlı otopark ile rahatlatılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da kısa süre önce yaptığı toplantıda katlı otoparkla ilgili, “Sağlık kampüsündeki otopark ihtiyacına çözüm getiriyoruz. İnşa çalışmalarını sürdürdüğümüz 530 araçlık katlı otopark ile hastaneler kampüsünde parklanmaları rahatlatacağız. Sona yaklaştık. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete sunacağız” ifadelerini kullanmıştı.