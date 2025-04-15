Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların haklarınıöğrenerek bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla 7 ilçede Çocuk Hakları PanolarıveÇocuk Hakları Köşeleri projesini hayata geçirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeyedevam ediyor. Muğla Büyükşehir BelediyesiKadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çocukların haklarınıöğrenerek bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla önemli bir projeye imza attı.

Büyükşehir Belediyesi,7 ilçede “HaklarımızıÖğrenelim Birlikte Büyüyelim” sloganı ile Çocuk Hakları Panoları ile Çocuk Hakları Köşeleri oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Hakları PanolarıveÇocuk Hakları Köşeleri ileçocukların güvenli, sağlıklı ve eşit şartlarda büyümelerine destek olmayı amaçlıyor. Proje kapsamında 7 farklı ilçede yer alan 15 parkta Çocuk Hakları Panoları yerleştirildi. Bu proje sayesinde çocuklar, parklarda eğlenirken haklarını öğrenme fırsatı buluyor.

Çocuk Hakları Panolarında; Çocuk Hakları Sözleşmesinde geçen maddeler arasından çocukların kolay öğrenebileceği 12 maddeye yer verildi. 18 yaşına kadar bireyin bir çocuk olduğu, sağlık, zararlı maddelerden korunma, eşitlik, beslenme, oyun oynama, düşüncelerini özgürce ifade etme, tehlikelerden korunma, temiz çevrede yaşama, barınma, eğitim ve yaşama hakkı gibi maddelere yer verildi.

Projeyle çocukların parkta keyifli vakit geçirirken haklarınıöğrenmeleri ve bilinçlenmeleri amaçlanıyor. Çocuklar ve aileleri, oyun parklarında yer alan Çocuk HaklarıKöşeleri’ni ziyaret ederek bu deneyime ortak oluyor.Menteşe, Yatağan, Ula, Fethiye, Bodrum, Seydikemer ve Milas ilçelerinde içerisinde oyun grubu olan 15 parkta yoğun ilgi gören Çocuk Hakları Köşeleri tüm çocukları bekliyor.