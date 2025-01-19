Sosyal Gelişim Merkezi, ara tatilin ilk günlerinde minik izleyicileri “Gizemli Bavul” adlı çocuk oyunuyla buluşturuyor. 22 Ocak Çarşamba günü SGM’de düzenlenecek oyun için kayıtlar online olarak yapılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ara tatilin ilk günlerinde “Gizemli Bavul” adlı çocuk oyununu minik izleyicileriyle buluşturacak. 22 Ocak Çarşamba günü Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenecek renkli oyun, saat 15.00’da başlayacak.

Renkli karakterler, sürükleyici hikaye

Yazarlığını ve yönetmenliğini Fatih Sancaklı’nın üstlendiği bu eğitici ve eğlenceli oyun, ücretsiz olarak izlenebilecek. Renkli karakterleri ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken ve 3-9 yaş grubuna hitap eden "Gizemli Bavul", çocukların hayal dünyalarını zenginleştirirken onlara değerli mesajlar da sunacak.

Kayıtlar ücretsiz

Minik izleyicilere keyifli ve öğretici bir deneyim sunacak oyun için online kayıtlar başladı. Detaylı bilgi ve kayıt için www.sakarya.bel.tr adresi ziyaret edilebilir ya da 44 44 054 (dahili 3787-3789) numaralı telefon aranabilir.